«Ак Барс» объявил о переходе нападающего сборной Швеции

Нападающий «Шелефтео» Пер Линдхольм стал игроком «Ак Барса», сообщается на официальном сайте казанского клуба.

С хоккеистом сборной Швеции подписан однолетний контракт до конца следующего сезона. На сегодняшний день он находится в расположении национальной команды, где готовится к чемпионату мира-2021 в Латвии.

Линдхольм считается универсальным игроком, способным сыграть в центре и на краю атаки. Прошедший сезон швед начинал в НХЛ в составе «Бостон Брюинз», но после первого проведенного матча вернулся на родину.

В Швеции он выступал за «Шелефтео», вместе с которым добрался до полуфинала плей-офф чемпионата страны. Всего за сезон сыграл 33 матча, набрав в них 15 (5+10) очков. Примечательно, что его 4-летний контракт с «Шелефтео» продолжит действовать, несмотря на переход форварда в другой клуб.

Линдхольм стал первым иностранным хоккеистом, с которым «Ак Барс» подписал контракт в нынешнее межсезонье. Ранее казанцы вернули в клуб Кирилла Адамчука, а также договорились о переходе с вратарем «Авангарда» Игорем Бобковым и выкупили форварда «Барыса» Кирилла Панюкова.