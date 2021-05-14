Экс-вратарь «Авангарда» Игорь Бобков официально перешел в «Ак Барс»

Бывший голкипер «Авангарда» Игорь Бобков стал игроком «Ак Барса». Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Действующий чемпион плей-офф КХЛ подписал однолетний контракт с «барсами». Он стал первым новичком казанской команды в нынешнее межсезонье.

«Очень рад попасть в один из топовых клубов лиги, который всегда борется за самые высокие места. У «Ак Барса» может быть лишь одна цель — Кубок Гагарина, и моя задача — сделать все возможное для этого», — заявил после перехода вратарь.

Фото: ak-bars.ru

В прошедшем сезоне Бобков стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда». В регулярном чемпионате голкипер сыграл за омичей 30 матчей, в которых одержал 18 побед и отразил 92,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2,01. В плей-офф вратарь выиграл четыре матча из семи, а также отразил 90,3 процента бросков с коэффициентом надежности 2,51.

Напомним, ранее «Ак Барс» расстался с ведущим защитником команды Альбертом Яруллиным и голкипером Адамом Рейдеборном, вызванным в состав сборной Швеции на предстоящий чемпионат мира в Латвии.