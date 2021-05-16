«Ак Барс» выкупил у «Барыса» нападающего и может обменять его в «Металлург»

Нападающий «Барыса» Кирилл Панюков перешел в «Ак Барс», сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Хоккеист достался «барсам» в результате обмена и подписал с клубом двухлетний контракт, рассчитанный до конца сезона 2022/23. Казанцы выплатили «Барысу» денежную компенсацию за игрока.

Кирилл Панюков. Фото: hcbarys.kz

Панюков стал вторым новичком «Ак Барса» в нынешнее межсезонье. Ранее казанцы подписали однолетний контракт с экс-вратарем «Авангарда» Игорем Бобковым.

Некоторые источники сообщают, что «Ак Барс» может включить Панюкова в трехстороннюю сделку с «Металлургом» и «Локомотивом». В результате обмена казанцы намерены получить права на нападающего ярославцев Николая Коваленко. «Металлург» в свою очередь подпишет Панюкова, отправив Никиту Коростелева в «Локомотив».

До этого магнитогорский клуб считался главным претендентом на подписание Панюкова, но «Барыс» повторил контрактное предложение и сохранил нападающего в команде.

В регулярном чемпионате прошедшего сезона форвард сыграл 33 матча и заработал 16 (8+8) баллов. В плей-офф Панюков стал лучшим бомбардиром «Барыса», набрав семь(4+3) очков в шести встречах.