Защитник «Северстали» Адамчук официально вернулся в «Ак Барс»

Защитник «Северстали» Кирилл Адамчук в результате обмена вернулся в «Ак Барс», сообщает пресс-служба казанского клуба.

26-летний хоккеист подписал с командой однолетний контракт до конца апреля 2022 года. «Северсталь» по итогам сделки получила за игрока денежную компенсацию.

Адамчук уже был в системе «Ак Барса», выступая за казанский «Барс» и альметьевский «Нефтяник» с 2015 по 2020 годы. Также в его активе 10 матчей в КХЛ в составе хабаровского «Амура» в сезоне-2016/2017.

В «Северсталь» Адамчук перешел перед началом прошедшего сезона из «Ак Барса». В составе череповчан защитник успел сыграть 57 матчей и набрать 16 (5+11) очков при показателе полезности «+8». Всего в КХЛ хоккеист провел 74 матча.

Напомним, ранее «Ак Барс» расторг контракт с нападающим Михаилом Фисенко.