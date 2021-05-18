В Казани эвакуировали школу №67

В Казани произошла эвакуация школы №67 на улице Дежнева, сообщает мэрия города.

Детей размещают в соседней школе №135. На месте работают спецслужбы, МЧС и кинологи. Вызов оказался ложным.

Заведующий сектором по связям с общественностью управления образования Казани Тагир Валиди сообщил ТАСС, что письмо пришло якобы от «сообщника» Ильназа Галявиева, атаковавшего казанскую гимназию №175.

«Сразу же были предприняты все меры, которые полагаются, была произведена эвакуация детей, было сообщено в правоохранительные органы», — сказал собеседник агентства.

Эвакуированы 359 детей и 27 сотрудников. Школу №67 проверяют сотрудники правоохранительных органов. С учениками школы работают психологи.

Напомним, после атаки на казанскую гимназию №175 в спецслужбы часто стали поступать сообщения о возможных угрозах. «Заминированными» оказались десятки школ столицы Татарстана.

Маргарита Головатенко