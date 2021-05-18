Расследование уголовного дела бывшего схиигумена Сергия завершено

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Расследование уголовного дела бывшего уральского схиигумена Сергия (Романова) завершилось. Об этом «Интерфаксу» рассказал его адвокат Павел Бабиков.

Он предположил, что суд может начаться в июне. Экс-схиигумен обвиняется в склонении к самоубийству (ч. 3 ст. 110.1 УК РФ), нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч. 3 ст. 148 УК РФ) и самоуправстве (ст. 330 УК РФ).

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Бывшего схимонаха Сергия задержали 29 декабря во время штурма спецназом Среднеуральского женского монастыря. Он отрицал пандемию коронавируса и проклинал тех, кто закрывал храмы на период карантина. Сергия обвинили в захвате монастыря, лишили сана схиигумена и отлучили от церкви. Из-за отказа пустить представителей епархии на территорию Среднеуральского женского монастыря в дело вмешалась полиция. Отца Сергия дважды штрафовали за возбуждение ненависти и вражды и распространение недостоверной общественно значимой информации.



Свою вину Сергий не признает.

В феврале Басманный суд Москвы продлил арест бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) до 28 мая.

