Суд продлил до конца мая арест экс-схимонаха Сергия

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Басманный суд Москвы продлил арест бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) до 28 мая. Он обвиняется в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия о продлении Романову меры пресечения в виде содержания под стражей до 28 мая», — передает ТАСС сообщение суда.

Свою вину экс-схимонах не признает. Ходатайство следователя рассматривалось в закрытом судебном заседании в связи с карантинными мерами.

Бывшего схимонаха Сергия задержали 29 декабря во время штурма спецназом Среднеуральского женского монастыря.



Он выступал с отрицанием пандемии коронавируса, проклинал тех, кто закрывал храмы на период карантина. Сергия обвинили в захвате монастыря, лишили сана схиигумена и отлучили от церкви. Из-за отказа пустить представителей епархии на территорию Среднеуральского женского монастыря в дело вмешалась полиция. Отца Сергия дважды штрафовали за возбуждение ненависти и вражды и распространение недостоверной общественно значимой информации.



Сначала Басманный райсуд Москвы арестовал его на два месяца, до 28 февраля. В январе экс-схиигумен объявлял голодовку в СИЗО.