СМИ: уральский священник захватил женский монастырь в Среднеуральске

Скандально известный схиигумен Сергий после отстранения от службы захватил женский монастырь в Среднеуральске. Крепкие прихожане не пускают представителей РПЦ и журналистов внутрь, а по периметру монастырь патрулируют казаки.

Представителей Екатеринбургской епархии также не пустили. Они уехали, забрав с собой настоятельницу монастыря, передает портал 66.ru.

Соратник схиигумена Всеволод Могучев заявил, что церковное руководство намерено лишить его священнического сана.

Напомним, что ранее схиигумена Сергия называли духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, но она опровергла эти сведения. Также священник отрицал коронавирус и проклинал власти. В частности, схиигумен обвинял президента РФ в создании «фашистского концлагеря сатаны».