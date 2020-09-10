Схимонаха Сергия, захватившего женский монастырь, отлучили от церкви

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Уральского схимонаха Сергия (Романова) отлучили от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана.

Такое решение отправили на утверждение правящему архиерею, заявил ТАСС председатель церковного (епархиального) суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.

В июне схиигумен Сергий после отстранения от службы захватил женский монастырь в Среднеуральске. После этого он предложил президенту России Владимиру Путину передать власть в его руки.

