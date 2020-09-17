Епархия обратится в полицию из-за отказа пустить ее в захваченный Среднеуральский монастырь
Епархия намерена направить заявление в правоохранительные органы из-за отказа пустить ее на территорию Среднеуральского женского монастыря, который удерживает схиигумен Сергий (Романов). В монастыре сегодня, 17 сентября, должна была начаться работа епархиальной комиссии по инвентаризации недвижимого имущества, сообщает Екатеринбургская епархия.
Члены комиссии должны были выявить не оформленную должным образом недвижимость и проверить правила эксплуатации монастырских зданий, проверить документацию и в результате составить опись и пояснительную записку с выводами.
Ранее схимонаха Сергия, захватившего женский монастырь, отлучили от церкви.Общество
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