Епархия обратится в полицию из-за отказа пустить ее в захваченный Среднеуральский монастырь

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Епархия намерена направить заявление в правоохранительные органы из-за отказа пустить ее на территорию Среднеуральского женского монастыря, который удерживает схиигумен Сергий (Романов). В монастыре сегодня, 17 сентября, должна была начаться работа епархиальной комиссии по инвентаризации недвижимого имущества, сообщает Екатеринбургская епархия.

Члены комиссии должны были выявить не оформленную должным образом недвижимость и проверить правила эксплуатации монастырских зданий, проверить документацию и в результате составить опись и пояснительную записку с выводами.



Ранее схимонаха Сергия, захватившего женский монастырь, отлучили от церкви.