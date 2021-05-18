Депутат Свердловской области заявил, что в нападении на казанскую гимназию виноваты «Трансформеры» и «Дэдпул»

Депутат заксобрания Свердловской области Андрей Гориславцев заявил, что в нападении на казанскую гимназию виноваты компьютерные игры, фильмы наподобие «Дэдпул» и «Трансформеры». Видео его выступления выложило URA.RU.

«Ужасно трагичные события в Казани, но что мы хотим получить от детей, которые воспитываются компьютерными стрелялками, фильмами типа «Дэдпул» и «Трансформеры»», — сказал он.

По мнению депутата, дети иногда не могут ответить, зачем была нужна победа во Второй мировой войне, чем Россия лучше других стран.

«У меня есть предложение к депутатам и профильному комитету: рекомендовать признать организацию деятельность Министерства образования и молодежной политики в Свердловской области в сфере патриотического воспитания неудовлетворительной. Учесть, что провалена работа в социальных сетях, сетевых СМИ, новостных сайтах, где ведется открытая антироссийская пропаганда, безнаказанная фальсификация истории России», — продолжил Гориславцев.

В понедельник патриарх Кирилл назвал одной из причин трагедии отсутствие религиозного воспитания. Трагедия в казанской гимназии №175 произошла 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе, в результате погибли девять человек: семеро детей и двое взрослых. На допросе сразу после случившегося он заявил, что считает себя «богом». По данным Baza, нападение на учебное заведение он совершил в трезвом состоянии.

СК ранее заявлял, что Галявиев не состоял на учете у психиатра и нарколога. Но ранее он неоднократно обращался к врачам из-за сильных головных болей. В прошлом году ему поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.

Татьяна Леухина