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Патриарх Кирилл назвал одной из причин нападения на казанскую гимназию отсутствие религиозного воспитания

18:18, 17.05.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175 6
Патриарх Кирилл назвал одной из причин нападения на казанскую гимназию отсутствие религиозного воспитания
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Патриарх Кирилл прокомментировал нападение на гимназию в Казани и назвал одной из причин трагедии отсутствие религиозного воспитания. Такое мнение он выразил, выступая перед участниками XXIX Международных образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».

Он отметил, что многие справедливо обратили внимание на усиление охраны школ, на недопустимость проникновения туда неизвестных, на обеспечение школ необходимым оборудованием. Но, по мнению патриарха, недостаточно внимание уделялось самому главному: нравственному климату и системе ценностей, «под влиянием которых воспитывается сегодня значительная часть детей и молодежи».

«В биографии молодого преступника не содержится даже намека на какие-то особые обстоятельства, которые могли бы объяснить тот цинизм и ту жестокость, с которыми было совершено злодеяние. И действительно, откуда же эта бесовщина в душе ребенка? Да оттуда же, откуда в душе соответствующего героя Достоевского. «Если Бога нет, то все дозволено». Если Бога нет, то очень часто это место занимает другая могущественная сила, способная бросить и на совершение преступлений, и на самоубийство, и на все то, что губит не только тело, но и душу человека», — приводятся его слова на сайте Московского патриархата.

Фото: realnoevremya.ru

Патриарх Кирилл подчеркнул, что это не означает, что нерелигиозный человек потенциально опасен. Наличие сдерживающих религиозных факторов может ограничить влияние на детей и молодежь от «тлетворного воздействия извне». «Кстати, это воздействие может быть не только секулярно-атеистическим, но и псевдорелигиозным, и мы знаем, в какие страшные путы попадают люди, связывающие себя с разного рода мистическими культами и сектами. Время от времени телевидение показывает нам зловещие кадры того, как псевдорелигиозное воздействие на человека приводит к умопомешательству, суициду, многим правонарушениям», — отметил священнослужитель.

Сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии Казани объявили, что власти города разрабатывают предложения по формированию новых единых стандартов безопасности российских образовательных учреждений.

ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 17 май
    антагонистические противоречия буржуазного общества обостряются.
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  • Анонимно 17 май
    Сами священики, прочие религиозные деятели совершают преступления, в том числе растлевают детей. Не в религии дело, а во всеобщем равнодушии общества
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  • Анонимно 18 май
    Попам самим надо научиться вести по бодеский. Перестать покупать авто за 5- 8 миллионов. золото бриллианты. граьить в церквях бабушек. итд.
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  • Анонимно 18 май
    Ну да, поколения крещеных и и в обязательном порядке изучавших Закон божий устроили кровавую бойню и лишили жизни миллионы сограждан в гражданской войне 1918-20г.
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  • Анонимно 18 май
    Сами попы давно уже далеки от бога. Посмотрите как они живут, подстраиваются под антинародные законы, погрязли в роскоши, пьянстве, растлении детей. Из-за них даже к богу идти неохота. Везде грязь. Везде деньги.
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  • Анонимно 18 май
    в ссср такого не было..чем меньше крестов--тем меньше горя народу..чем больше крестов--тем больше народу горя..доказанно советским союзом..
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