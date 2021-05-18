«Красава» получил лицензию РФС для участия во втором дивизионе страны

Футбольный клуб «Красава» получил лицензию РФС для выступления в следующем сезоне во втором дивизионе страны. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Красава» выполнил все требования, которые необходимы для выступления в профессиональных соревнованиях под эгидой РФС, и успешно прошел лицензирование», — говорится в заявлении.

Отметим, что владелец клуба — блогер и экс-футболист Евгений Савин. Главным тренером команды стал Сергей Рыжиков, бывший вратарь казанского «Рубина» и сборной России.

Выступать «Красава» будет на стадионе в городе Жуковском вместимостью 7 тысяч зрительских мест. База команды находится в городе Бронницы, где на время чемпионата мира по футболу базировалась сборная Аргентины.

Ранее Рыжиков прошел тренерскую стажировку в «Рубине» в штабе Леонида Слуцкого.