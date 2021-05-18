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В Казани вновь пройдет акция по борьбе с борщевиком

14:46, 18.05.2021 7
В Казани вновь пройдет акция по борьбе с борщевиком
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани вновь пройдет экологическая акция по борьбе с борщевиком Сосновского. Ее проведут в это воскресенье, 23 мая, на территории «Русско-Немецкой Швейцарии».

Присоединиться к акции может любой желающий. Сбор участников пройдет на улице Бари Галеева, 16 в 11.00. Инвентарь и перчатки выдадут организаторы, но при желании можно взять свои. Участникам акции необходимо надеть закрытую одежду.

Мероприятие приурочено к Международному дню биологического разнообразия, сообщается на сайте мэрии Казани. Акция #СтопБорщевик пройдет также в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Ярославле, Королеве, поселках и деревнях Удмуртии, Калининградской и Архангельской областей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, первая массовая акция по уничтожению побегов борщевика прошла в «Русско-Немецкой Швейцарии» 24 апреля. Около 50 человек за три часа собрали десятки мешков с растением-вредителем. Подробнее о том, как проходила акция, в фоторепортаже «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 18 май
    "Мероприятие приурочено к Международному дню биологического разнообразия"
    какое же разнообразие?
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  • Анонимно 18 май
    Очень опасное растение,искоренять его надо в буквальном смысле слова
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  • Анонимно 18 май
    ну да, согласна что это один из вариантов борьбы за видовое разнообразие растений. этот барщевик ужасен и потребляет другие зелёные растения в округе
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  • Анонимно 18 май
    борщевик - проблема скорее не Казани, а районов республики. я в ужасе от того, как он разросся в Балтасинском районе и все бездействуют!
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    Анонимно 18 май
    Мало берете, борщевик - общероссийская проблема. В Пермском крае его еще больше. В Казани и в Татарстане хоть с ним регулярно борются, хоть он и вновь вырастает.
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  • Анонимно 18 май
    да, опасное растение, на самом деле!
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  • Анонимно 07:16
    Подал заявку 11 мая на сайте госуслуг РТ в народном контроле. Написали - Запланировано рассмотрение с выездом на место. Прошла неделя. Побеги этого сезона вылезли из земли. Срубил их лопатой. А проверяющие так и не появились. И не появятся, подсказывает жизненный опыт.
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