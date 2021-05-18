В Казани вновь пройдет акция по борьбе с борщевиком

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани вновь пройдет экологическая акция по борьбе с борщевиком Сосновского. Ее проведут в это воскресенье, 23 мая, на территории «Русско-Немецкой Швейцарии».

Присоединиться к акции может любой желающий. Сбор участников пройдет на улице Бари Галеева, 16 в 11.00. Инвентарь и перчатки выдадут организаторы, но при желании можно взять свои. Участникам акции необходимо надеть закрытую одежду.



Мероприятие приурочено к Международному дню биологического разнообразия, сообщается на сайте мэрии Казани. Акция #СтопБорщевик пройдет также в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Ярославле, Королеве, поселках и деревнях Удмуртии, Калининградской и Архангельской областей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, первая массовая акция по уничтожению побегов борщевика прошла в «Русско-Немецкой Швейцарии» 24 апреля. Около 50 человек за три часа собрали десятки мешков с растением-вредителем. Подробнее о том, как проходила акция, в фоторепортаже «Реального времени».



Татьяна Демина