50 казанских активистов три часа рубили борщевик в «Русско-Немецкой Швейцарии»
Сегодня в Казани прошла первая в истории массовая акция по уничтожению побегов борщевика — активисты, неравнодушные и сотрудники муниципалитета вышли в «Русско-Немецкую Швейцарию» вооруженные лопатами и другими серьезными инструментами. Они вырубали побеги борщевика, которого развелось на этой территории слишком много: растение захватило около 10 гектаров зеленой зоны в центре Казани. На памяти горожан таких специализированных акций с участием общественности и экологов до сих пор не проводилось. Полсотни человек три часа выкапывали и вырубали побеги — набралось 20 мешков.
Все необходимое — мешки для мусора, лопаты, грабли, мыло и резиновые перчатки — добровольцам предоставил Комитет по внешнему благоустройству Казани. А сама акция, как рассказывает «Татар-информ», организована командой «БорщеVиктори», сообществом «Защита «Русско-Немецкой Швейцарии», творческой группой при мэрии и Комитетом внешнего благоустройства.
Планируется, что активисты вернутся в «Русско-Немецкую Швейцарию» с теми же целями еще не раз — борщевик крайне сложно вывести, требуется методичная борьба.
Чем же опасен борщевик? В филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан «Реальному времени» рассказали, что в соке этого растения содержатся вещества фурокумарины — если дотронуться до борщевика, а потом непродолжительное время побыть под солнцем, то на коже появится сильный фотохимический ожог. Мало того что он очень болезненный, так еще и оставляет после себя следы — у многих шрамы от таких ожогов не проходят и спустя несколько лет. Токсичны и эфирные масла, выделяемые растением: при вдыхании они могут вызвать отравление.
В Татарстане нет какой-либо специальной службы, уполномоченной бороться с этим растением, а в список карантинных растений он не входит. Поэтому каждый год администрации муниципалитетов и неравнодушные граждане самостоятельно пытаются справиться с этим злом. Причем спасает от него только нещадная вырубка, с выкапыванием корней. Действовать при этом надо осторожно, чтобы ядовитый сок не попал на кожу. Сейчас, пока побеги еще не успели сильно вырасти, самое время начинать их «укрощение».Общество Татарстан
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