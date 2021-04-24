Ударим субботником по борщевику! Как приводили в порядок казанскую Швейцарию

20:00, 24.04.2021 27
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на территории Русско-немецкой Швейцарии в Казани состоялся субботник, участники которого включились в борьбу с борщевиком Сосновского. Около 50 человек за три часа собрали 20 мешков с растением-вредителем.


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