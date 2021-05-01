В Татарстане за I квартал бродячие собаки покусали 1 196 человек

Сегодня на традиционном субботнем совещании в Доме правительства Рустам Минниханов говорил о вопиющем инциденте, который произошел в селе Осиново. Там стая собак напала на 11-летнего ребенка. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас он в реанимации после операции.

— Он как жив остался? Он находится в ДРКБ, пока его жизни не угрожает опасность. Но представьте, какой шок и какие последствия будут для этого ребенка? Это же не единичные случаи! — говорил президент.

Он строго поручил главам районов совместно с соответствующими службами организовать отлов безнадзорных животных и разместить их в приюты, чтобы не допустить угрозы жизни людей, в особенности детей, которые в последнее время регулярно становятся жертвами безнадзорных животных. Рустам Минниханов подчеркнул, что это будет на личной ответственности руководителей.

Только в I квартале 2021 года от безнадзорных животных в республике пострадало 1 196 человек. И это — только те, кто обратились к врачу. В 20 районах республики становится все больше обращений по поводу безнадзорных животных, в 6 из них рост самый значительный.



Президент сообщил, что руководство республики готово рассматривать и предложения от частных приютов. Он высказался эмоционально: «Я готов свои деньги дать на эти нужды. Чтобы вот такого позора, таких вещей не было».