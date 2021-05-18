В Казани в июле пройдут вторые Всероссийские уличные игры
В Казани с 8 по 11 июля пройдут Вторые Всероссийские уличные игры. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.
Игры пройдут в казанском экстрим-парке «Урам». В программе: баскетбол 3х3, BMХ, роллер-спорт, скейтбординг, воркаут и брейкинг.
8 и 9 июля спортмены приедут и будут допущены к соревнованиям, 10 и 11 пройдет чемпионат.
В прошлом году в Казани состоялись Первые всероссийские уличные игры. На празднике побывал министр спорта России Олег Матыцин. Игры собрали 1 074 участника из разных регионов России, которые разыграли 69 комплектов наград. Подробности — в материале «Реального времени».
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