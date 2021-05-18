Новости спорта

19:17 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

В Казани в июле пройдут вторые Всероссийские уличные игры

02:36, 18.05.2021
В Казани в июле пройдут вторые Всероссийские уличные игры
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани с 8 по 11 июля пройдут Вторые Всероссийские уличные игры. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Игры пройдут в казанском экстрим-парке «Урам». В программе: баскетбол 3х3, BMХ, роллер-спорт, скейтбординг, воркаут и брейкинг.

Фото: Ринат Назметдинов

8 и 9 июля спортмены приедут и будут допущены к соревнованиям, 10 и 11 пройдет чемпионат.

В прошлом году в Казани состоялись Первые всероссийские уличные игры. На празднике побывал министр спорта России Олег Матыцин. Игры собрали 1 074 участника из разных регионов России, которые разыграли 69 комплектов наград. Подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
СпортОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также