Шестилетки отжигали на скейтах, а министр исполнил рэп

Фото: Ринат Назметдинов

Министр записал гимн Urban Game

Сегодня в официальный день старта Первых всероссийских уличных игр в Казани новый экстрим-парк «Урам» посетил министр спорта РФ Олег Матыцин. Он обошел всю территорию. На площадках кипела жизнь. Сюда приехали 45 судей и почти 800 спортсменов из Владивостока, Хабаровска, Калининграда, Смоленска, Перми, Волгограда, Чебоксар, Екатеринбурга, Воронежа, Ижевска, Самары, Тюмени, Москвы, Саратова, Уфы, Ульяновска, Ленинградской области и, конечно, из Альметьевска, Зеленодольска, Казани — всего более 20 городов отметились на Urban Games. На одной из площадок лихо катились на скейтах по высоким горкам (около них и стоять-то не по себе) бесстрашные малыши, среди которых были и самые юные — шестилетние Варя Феоктистова из Новосибирска и Злата Козлова из Тюмени.

Сегодня в официальный день старта Первых всероссийских уличных игр в Казани новый экстрим-парк «Урам» посетил министр спорта РФ Олег Матыцин. Фото: Ринат Назметдинов

Представительный десант перемещался от локации к локации, где играли в баскетбол 3 на 3, соревновались велосипедные (BMХ-фристайл), футбольные фристайлеры, роллеры, брейкдансеры, чирлидеры. Кроме того, в программе игр предусмотрены показательные соревнования по роуп-скиппингу (спортивной скакалке), паркуру и текболу. Собрались сегодня не только профессионалы, но и любители самых разных возрастов. Вход в «Урам» — свободный. Посетители изумленно наблюдали за виртуозами, а начинающие любители брали уроки у профи.

Затем делегация в составе Олега Матыцина, премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, и.о. минспорта республики Владимира Леонова, и.о. министра по делам молодежи РТ Дамира Фаттахова и других гостей остановилась на главной площадке у сцены, где началось яркое шоу. Участники фестиваля продемонстрировали свое мастерство: танцевали, выполняли трюки со скейтами, велосипедами, жонглировали, чирлидеры показали акробатические заготовки.

Минспорта РФ Олег Матыцин поприветствовал участников фестиваля и поздравил президента Татарстана Рустама Минниханова с продолжением деятельности во главе республики. Он поблагодарил премьер-министра РТ и всю дружную команду минспорта и «молодого» министерства за совместно организованный праздник.

На главной площадке у сцены началось яркое шоу. Участники фестиваля продемонстрировали свое мастерство: танцевали, выполняли трюки со скейтами, велосипедами, жонглировали, чирлидеры показали акробатические заготовки. Фото: Ринат Назметдинов

— Рад, что сегодня руководители федераций, дисциплины которых представлены в Urban Games, вместе с нами — это тоже подтверждает, что мы — большая дружная семья, которая готова к новым открытиям, к новым проектам, какими являются сегодня Первые всероссийские уличные игры. Это символ того, что правительство, все мы должны слышать молодежь и всегда должны быть открыты к инициативам, которые от вас, молодых ребят и девушек, приходят к нам. Благодарен регионам, видим представительства нашей многонациональной России. И рад, что новые виды спорта, новые дисциплины развиваются во всех городах нашей великой страны. Пусть пример с этого комплекса, который построен здесь, берут другие наши города и дают возможность молодежи заниматься тем, что им интересно. Алга, Казань! Вперед, Россия! — напутствовал Матыцин.

Федерального министра сменил на сцене Алексей Песошин.

— В нашей стране впервые комплексные соревнования — это одновременно и спортивные состязания по 10 уличным городским видам спорта, и праздник для молодежи. У нас в Казани появилась такая возможность благодаря этой прекрасной площадке — экстрим-парку «Урам». Наши строители постарались, в сжатые сроки качественно возвели всю необходимую инфраструктуру, и экстрим-парк стал популярным среди татарской молодежи. Уверен, что Первые всероссийские уличные игры станут стимулом для развития представленных в программе видов спорта, и к ним приобщится население всех возрастов, ведь не важно сколько тебе лет, главное — в душе быть всегда молодым, — сказал премьер-министр Татарстана.

Олег Матыцин, как заправский рэпер, с первого дубля записал целый гимн. Фото: Ринат Назметдинов

А после этого ведущие попросили Матыцина произнести в микрофон две фразы, чтобы записать гимн Urban Games: собственно «Urban Games» и «Алга, Татарстан!»

— А что Татарстан?! Здесь — вся Россия, — возразил министр.

— Давайте: «Россия», с вами невозможно спорить и не нужно, — выкрутился из положения ведущий.

И Олег Матыцин, как заправский рэпер, с первого дубля записал целый гимн.

Тут же на сцену выпустили тех самых скейтеров Варю и Злату, которые нажали кнопочку «пуск», и игры с фейерверком стартовали, а из динамиков зазвучала музыка с наложенными на нее словами министра спорта России: «Urban Games. Алга, Россия!».

Варя и Злата нажали кнопочку «пуск», и игры стартовали. Фото: Ринат Назметдинов

У России претензии на лидерство в мировом футболе — фристайле

А на одной из сцен судьи футбольного фристайла исполнили настоящий театральный этюд с мячом, с философским подтекстом. Ну как не назвать это искусством?!

Студент Андрей Леонтьев из Чебоксар почти четыре года занимается футбольным фристайлом. Он — второй в мире по определенному количеству трюков. И какое-то время даже продержался мировым рекордсменом, в Urban Games он уже вышел в финал. Андрей оценил новый парк, ему нравится спортивная атмосфера, которая здесь царит.

В футбольном фристайле есть несколько номинаций, например «айрон мэн» — для тех, кто без передышки подряд очень долго чеканит, есть «лоейры» — кто набивает, сидя на земле, пояснил нашему изданию председатель союза общественных деятелей РТ, руководитель проекта «Доступный дворовый спорт» Александр Даренков. В Казани этим видом спорта занимаются около 100 человек. И техника должна быть в этом виде филигранная. Поэтому из них лишь человек 20 доросли до всероссийского уровня. И сегодня в Казани собрались самые лучшие фристайлеры со всей страны, заметил Даренков.

— Футбольный фристайл еще не получил статус официального вида спорта, «плюс» его в том, что он очень доступный. Здесь не надо большую команду, а надо большое желание, кеды и мяч и, конечно, упорные тренировки. Спорт — очень красивый, модный, привлекательный, и сами видите, зрелищный, поэтому становится все более популярный. И думаю, раз уже понравился нашей молодежи, Россия со временем будет впереди даже, наверное, в мировом фристайле футбольном.

Студент Андрей Леонтьев из Чебоксар почти четыре года занимается футбольным фристайлом. Он — второй в мире по определенному количеству трюков. Фото: Екатерина Аблаева

Скейтбординг «не за деньги, а в кайф»

На вид хрупкий парень Павел Безденежных сказал «Реальному времени», что уже лет 17 занимается скейтбордингом, и у него первый взрослый разряд. Оказалось, ему уже 27 лет. Он — чемпион Пермского края. Павел работает на заводе, но при Федерации скейтбординга Пермского края обучает детей, не за деньги, а «в кайф». Здесь он не ради призов, а получает удовольствие, приехал покататься на крутой площадке. Скейтбординг уже включен в ближайшие Олимпийские игры.

— На чемпионате России в Питере вышел в финал, но ничего не занял, к сожалению. Уровень спортсменов, кто живет в Москве, в Питере, немного выше, потому что в регионах тяжелее кататься, нет таких условий. В Москве, в Питере, в Екатеринбурге есть парки. Но этот — очень крутой, отличается своим размером. Действительно, один из самых крупных. Его уровень очень высокий, сделано все очень качественно. К нему надо привыкать еще. Когда я начинал кататься, у нас вообще ничего не было, никаких скейт-парков, никаких обучающих видео. Мы катались на улицах, еще и выгоняли нас отовсюду постоянно, — вспоминает Павел.

Павел Безденежных уже лет 17 занимается скейтбордингом, и у него первый взрослый разряд. Он — чемпион Пермского края. Фото: Екатерина Аблаева

Из пеленок — сразу на скейт

Алексей Козлов поправил экипировку на маленькой дочке и отпустил ее на жуткую горку. Папа знаменитости Первых уличных игр шестилетней Златы из Тюмени, работает в центре отдыха, который культивирует скейтбординг, сноубординг. Сам занимался скейтбордингом, участвовал в соревнованиях. Вместе со Златой на площадке катается и Варя Феоктистова из Новосибирска, и ее папа тоже рядом — семьи подружились. Они прошли видеоотбор и попали в пятерку лучших в России в группе до 16 лет и младше!

— Дочь, когда видела насколько я увлечен этим видом, тоже потянулась. Ради шутки развлекались, катали дочку по полу. Злата научилась кататься, как только стала ходить. Теперь это — совместное увлечение. Но речь пока не о спорте, конечно. Самое главное — чтобы они получали удовольствие. Максимально пытаемся сделать так, чтобы дети не стрессовали, — рассказал нашему изданию Алексей Козлов.

Алексей Козлов — папа знаменитости Первых уличных игр шестилетней Златы из Тюмени, работает в центре отдыха, который культивирует скейтбординг, сноубординг. Сам занимался скейтбордингом, участвовал в соревнованиях. Фото: Екатерина Аблаева

— Это нереально, суперкрутой комплекс, качественный и масштабный! В России есть подобные отдельные локации, но нет таких — на одной территории сразу для нескольких видов спорта. Некоторые из них смежные. Сноубордисты, например, могут тут тренироваться летом. Рядом будет крытая площадка — и это просто бомба! И в Европе такое не встретишь, — с восторгом отозвался об «Ураме» скейтбордист из Тюмени.

С делегацией Олега Матыцина прибыла и депутат Госдумы, заслуженный тренер России Ольга Павлова, которая поделилась с «Реальным временем» своими впечатлениями от увиденного.

— Сказать, что меня впечатляет, ничего не сказать. Молодежь дышит этими видами спорта. Раньше они занимались где попало, на проезжей части, в подвалах, людям мешали. Ну мы же должны слышать молодежь, должны это принимать. В каждом поколении есть свои таланты и свои герои. Это же надо! Делать такие трюки! Они ничего не боятся, малыши такие. Какие они раскованные, сильные, интересные! Я восхищена. Здесь слышат молодых. И отдача от этих людей будет совершенно другая. Они же не будут на улице заниматься ерундой, наркотиками — вот наш ответ, — заключила Павлова.

1 / 44 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов



Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Екатерина Аблаева, фото Рината Назметдинова