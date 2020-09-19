Шестилетки отжигали на скейтах, а министр исполнил рэп
Министр записал гимн Urban Game
Сегодня в официальный день старта Первых всероссийских уличных игр в Казани новый экстрим-парк «Урам» посетил министр спорта РФ Олег Матыцин. Он обошел всю территорию. На площадках кипела жизнь. Сюда приехали 45 судей и почти 800 спортсменов из Владивостока, Хабаровска, Калининграда, Смоленска, Перми, Волгограда, Чебоксар, Екатеринбурга, Воронежа, Ижевска, Самары, Тюмени, Москвы, Саратова, Уфы, Ульяновска, Ленинградской области и, конечно, из Альметьевска, Зеленодольска, Казани — всего более 20 городов отметились на Urban Games. На одной из площадок лихо катились на скейтах по высоким горкам (около них и стоять-то не по себе) бесстрашные малыши, среди которых были и самые юные — шестилетние Варя Феоктистова из Новосибирска и Злата Козлова из Тюмени.
Представительный десант перемещался от локации к локации, где играли в баскетбол 3 на 3, соревновались велосипедные (BMХ-фристайл), футбольные фристайлеры, роллеры, брейкдансеры, чирлидеры. Кроме того, в программе игр предусмотрены показательные соревнования по роуп-скиппингу (спортивной скакалке), паркуру и текболу. Собрались сегодня не только профессионалы, но и любители самых разных возрастов. Вход в «Урам» — свободный. Посетители изумленно наблюдали за виртуозами, а начинающие любители брали уроки у профи.
Затем делегация в составе Олега Матыцина, премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, и.о. минспорта республики Владимира Леонова, и.о. министра по делам молодежи РТ Дамира Фаттахова и других гостей остановилась на главной площадке у сцены, где началось яркое шоу. Участники фестиваля продемонстрировали свое мастерство: танцевали, выполняли трюки со скейтами, велосипедами, жонглировали, чирлидеры показали акробатические заготовки.
Минспорта РФ Олег Матыцин поприветствовал участников фестиваля и поздравил президента Татарстана Рустама Минниханова с продолжением деятельности во главе республики. Он поблагодарил премьер-министра РТ и всю дружную команду минспорта и «молодого» министерства за совместно организованный праздник.
— Рад, что сегодня руководители федераций, дисциплины которых представлены в Urban Games, вместе с нами — это тоже подтверждает, что мы — большая дружная семья, которая готова к новым открытиям, к новым проектам, какими являются сегодня Первые всероссийские уличные игры. Это символ того, что правительство, все мы должны слышать молодежь и всегда должны быть открыты к инициативам, которые от вас, молодых ребят и девушек, приходят к нам. Благодарен регионам, видим представительства нашей многонациональной России. И рад, что новые виды спорта, новые дисциплины развиваются во всех городах нашей великой страны. Пусть пример с этого комплекса, который построен здесь, берут другие наши города и дают возможность молодежи заниматься тем, что им интересно. Алга, Казань! Вперед, Россия! — напутствовал Матыцин.
Федерального министра сменил на сцене Алексей Песошин.
— В нашей стране впервые комплексные соревнования — это одновременно и спортивные состязания по 10 уличным городским видам спорта, и праздник для молодежи. У нас в Казани появилась такая возможность благодаря этой прекрасной площадке — экстрим-парку «Урам». Наши строители постарались, в сжатые сроки качественно возвели всю необходимую инфраструктуру, и экстрим-парк стал популярным среди татарской молодежи. Уверен, что Первые всероссийские уличные игры станут стимулом для развития представленных в программе видов спорта, и к ним приобщится население всех возрастов, ведь не важно сколько тебе лет, главное — в душе быть всегда молодым, — сказал премьер-министр Татарстана.
А после этого ведущие попросили Матыцина произнести в микрофон две фразы, чтобы записать гимн Urban Games: собственно «Urban Games» и «Алга, Татарстан!»
— А что Татарстан?! Здесь — вся Россия, — возразил министр.
— Давайте: «Россия», с вами невозможно спорить и не нужно, — выкрутился из положения ведущий.
И Олег Матыцин, как заправский рэпер, с первого дубля записал целый гимн.
Тут же на сцену выпустили тех самых скейтеров Варю и Злату, которые нажали кнопочку «пуск», и игры с фейерверком стартовали, а из динамиков зазвучала музыка с наложенными на нее словами министра спорта России: «Urban Games. Алга, Россия!».
У России претензии на лидерство в мировом футболе — фристайле
А на одной из сцен судьи футбольного фристайла исполнили настоящий театральный этюд с мячом, с философским подтекстом. Ну как не назвать это искусством?!
Студент Андрей Леонтьев из Чебоксар почти четыре года занимается футбольным фристайлом. Он — второй в мире по определенному количеству трюков. И какое-то время даже продержался мировым рекордсменом, в Urban Games он уже вышел в финал. Андрей оценил новый парк, ему нравится спортивная атмосфера, которая здесь царит.
В футбольном фристайле есть несколько номинаций, например «айрон мэн» — для тех, кто без передышки подряд очень долго чеканит, есть «лоейры» — кто набивает, сидя на земле, пояснил нашему изданию председатель союза общественных деятелей РТ, руководитель проекта «Доступный дворовый спорт» Александр Даренков. В Казани этим видом спорта занимаются около 100 человек. И техника должна быть в этом виде филигранная. Поэтому из них лишь человек 20 доросли до всероссийского уровня. И сегодня в Казани собрались самые лучшие фристайлеры со всей страны, заметил Даренков.
— Футбольный фристайл еще не получил статус официального вида спорта, «плюс» его в том, что он очень доступный. Здесь не надо большую команду, а надо большое желание, кеды и мяч и, конечно, упорные тренировки. Спорт — очень красивый, модный, привлекательный, и сами видите, зрелищный, поэтому становится все более популярный. И думаю, раз уже понравился нашей молодежи, Россия со временем будет впереди даже, наверное, в мировом фристайле футбольном.
Скейтбординг «не за деньги, а в кайф»
На вид хрупкий парень Павел Безденежных сказал «Реальному времени», что уже лет 17 занимается скейтбордингом, и у него первый взрослый разряд. Оказалось, ему уже 27 лет. Он — чемпион Пермского края. Павел работает на заводе, но при Федерации скейтбординга Пермского края обучает детей, не за деньги, а «в кайф». Здесь он не ради призов, а получает удовольствие, приехал покататься на крутой площадке. Скейтбординг уже включен в ближайшие Олимпийские игры.
— На чемпионате России в Питере вышел в финал, но ничего не занял, к сожалению. Уровень спортсменов, кто живет в Москве, в Питере, немного выше, потому что в регионах тяжелее кататься, нет таких условий. В Москве, в Питере, в Екатеринбурге есть парки. Но этот — очень крутой, отличается своим размером. Действительно, один из самых крупных. Его уровень очень высокий, сделано все очень качественно. К нему надо привыкать еще. Когда я начинал кататься, у нас вообще ничего не было, никаких скейт-парков, никаких обучающих видео. Мы катались на улицах, еще и выгоняли нас отовсюду постоянно, — вспоминает Павел.
Из пеленок — сразу на скейт
Алексей Козлов поправил экипировку на маленькой дочке и отпустил ее на жуткую горку. Папа знаменитости Первых уличных игр шестилетней Златы из Тюмени, работает в центре отдыха, который культивирует скейтбординг, сноубординг. Сам занимался скейтбордингом, участвовал в соревнованиях. Вместе со Златой на площадке катается и Варя Феоктистова из Новосибирска, и ее папа тоже рядом — семьи подружились. Они прошли видеоотбор и попали в пятерку лучших в России в группе до 16 лет и младше!
— Дочь, когда видела насколько я увлечен этим видом, тоже потянулась. Ради шутки развлекались, катали дочку по полу. Злата научилась кататься, как только стала ходить. Теперь это — совместное увлечение. Но речь пока не о спорте, конечно. Самое главное — чтобы они получали удовольствие. Максимально пытаемся сделать так, чтобы дети не стрессовали, — рассказал нашему изданию Алексей Козлов.
— Это нереально, суперкрутой комплекс, качественный и масштабный! В России есть подобные отдельные локации, но нет таких — на одной территории сразу для нескольких видов спорта. Некоторые из них смежные. Сноубордисты, например, могут тут тренироваться летом. Рядом будет крытая площадка — и это просто бомба! И в Европе такое не встретишь, — с восторгом отозвался об «Ураме» скейтбордист из Тюмени.
С делегацией Олега Матыцина прибыла и депутат Госдумы, заслуженный тренер России Ольга Павлова, которая поделилась с «Реальным временем» своими впечатлениями от увиденного.
— Сказать, что меня впечатляет, ничего не сказать. Молодежь дышит этими видами спорта. Раньше они занимались где попало, на проезжей части, в подвалах, людям мешали. Ну мы же должны слышать молодежь, должны это принимать. В каждом поколении есть свои таланты и свои герои. Это же надо! Делать такие трюки! Они ничего не боятся, малыши такие. Какие они раскованные, сильные, интересные! Я восхищена. Здесь слышат молодых. И отдача от этих людей будет совершенно другая. Они же не будут на улице заниматься ерундой, наркотиками — вот наш ответ, — заключила Павлова.
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