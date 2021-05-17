Суд прекратил уголовное дело в отношении экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня

Тверской суд Москвы прекратил уголовное преследование экс-губернатора Ивановской области, аудитора Счетной палаты Михаила Меня. Он обвинялся в растрате 700 млн рублей.

Уголовное дело прекратили в связи со сроком давности. Также уголовное преследование прекратили в отношении еще двух фигурантов дела — бывшего первого заместителя председателя правительства Ивановской области Павла Конькова и управляющего директора ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрия Гришина.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По версии следствия, в 2011 году, будучи главой региона, Мень, вместе с бенефициарами группы компаний «Продо» «организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита из Министерства финансов для поддержки Ивановской области».

По его указанию было принято несколько региональных нормативно-правовых актов. На их основании в адрес ОАО «Ивановский бройлер» под видом займов перечислили 700 млн рублей. На следующий день их похитили, пишет «Интерфакс».

Свою вину Мень не признавал.

В апреле Верховный суд России изменил меру пресечения экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню с запрета определенных действий на подписку о невыезде.

