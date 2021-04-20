Суд смягчил меру пресечения экс-главе Минстроя Михаилу Меню

Фото: Максим Платонов (архив)

Верховный суд России изменил меру пресечения экс-губернатору Ивановской области и аудитору Счетной палаты Михаилу Меню с запрета определенных действий на подписку о невыезде. Об этом пишет РБК со ссылкой на его адвоката Мурада Мусаева.



Следственный комитет сообщил, что Михаил Мень обвиняется в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, в 2011 году Мень, будучи губернатором Ивановской области, создал преступную группу для хищения бюджетных денежных средств. Эти деньги выделялись для поддержки региона. Ущерб составляет 700 млн рублей.

СМИ сообщали, что уголовное дело в отношении Меня может быть прекращено ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.