Казанцев приглашают обсудить благоустройство Чайковых озер у больницы №7

В Казани во вторник, 18 мая, состоятся общественные обсуждения благоустройства Чайковых озер у городской больницы №7. Об этом сообщается в официальном аккаунте Программы развития общественных пространств РТ.

В будущем парке планируется создать зоны отдыха для местных жителей и зоны реабилитации пациентов.

Встреча пройдет в лицее №23, по адресу: ул. Академика Лаврентьева, 6а. Мероприятие начнется в 19.00.

В апреле в Казани прошли общественные обсуждения развития территории Голубых озер и проект спортивного парка возле «Ак барс Арены».



В январе в мэрии столицы РТ сообщали, что работы на территории Чайковых озер запланированы на 2021 год. Территорию в 9,5 га планируют реконструировать в два этапа. Первый этап затронет Малое Чайковое озеро площадью 2,6 га.

Татьяна Леухина