Из ДРКБ выписали двух пострадавших при стрельбе в гимназии №175

Двое пострадавших в школе 175 детей выписаны из ДРКБ, сообщил сегодня на деловом понедельнике мэр Ильсур Метшин.



Он также сообщил, что принято решение о капитальном ремонте школы, сразу после того, как правоохранительные органы завершат там все действия. По поводу интерьеров власти города проконсультируются с родителями учащихся, а также с психологами.



Фото: Минобрнауки РТ

Ранее сообщалось об одном выписавшемся из ДРКБ пострадавшем. При стрельбе в казанской гимназии пострадавшими считаются 25 человек. 23 — госпитализированы. Семь человек — в тяжелом состоянии. Один ребенок в Москве в очень тяжелом состоянии, сообщал в воскресенье президент Татарстана Рустам Минниханов. В результате трагедии погибли девять человек — семеро детей и два педагога.