Для пострадавших при нападении на казанскую гимназию собрали больше 62 млн

Для пострадавших при нападении на казанскую гимназию на счет Красного Креста поступило больше 62 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель организации Павел Савчук.

По состоянию на 12.00 мск 14 мая на счет поступило 62 миллиона 341 тысяча 740 рублей 50 копеек.

Деньги будут направлены на санаторно-курортное лечение, отдых, приобретение средств реабилитации пострадавшим. Также планируется обеспечение психосоциальной поддержки школьников и педагогов, если будет необходимо. Сейчас выясняют потребности каждой пострадавшей семьи.

Сбор пожертвований продолжается. Когда именно он прекратится, пока неизвестно, но продлится «до конца мая точно», сообщил Савчук «РИА Новости».



Напомним, что сбор организован Российским Красным Крестом совместно со Сбербанком.



Ольга Плешкова