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Для пострадавших при нападении на казанскую гимназию собрали больше 62 млн

16:00, 14.05.2021
Для пострадавших при нападении на казанскую гимназию собрали больше 62 млн
Фото: kzn.ru

Для пострадавших при нападении на казанскую гимназию на счет Красного Креста поступило больше 62 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель организации Павел Савчук.

По состоянию на 12.00 мск 14 мая на счет поступило 62 миллиона 341 тысяча 740 рублей 50 копеек.

Деньги будут направлены на санаторно-курортное лечение, отдых, приобретение средств реабилитации пострадавшим. Также планируется обеспечение психосоциальной поддержки школьников и педагогов, если будет необходимо. Сейчас выясняют потребности каждой пострадавшей семьи.

Сбор пожертвований продолжается. Когда именно он прекратится, пока неизвестно, но продлится «до конца мая точно», сообщил Савчук «РИА Новости».

Напомним, что сбор организован Российским Красным Крестом совместно со Сбербанком.

Ольга Плешкова
Справка

Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:

Наименование организации: Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»

Р/с 40703810600020000017

ПАО Сбербанк

Кор/счет 30101810400000000225

ИНН 7728014523

КПП 772801001

БИК 044525225

ОГРН 1037700182772

Назначение платежа: «Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим в школе №175 в Казани».

Общество Татарстан
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