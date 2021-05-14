Для пострадавших при нападении на казанскую гимназию собрали больше 62 млн
Для пострадавших при нападении на казанскую гимназию на счет Красного Креста поступило больше 62 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель организации Павел Савчук.
По состоянию на 12.00 мск 14 мая на счет поступило 62 миллиона 341 тысяча 740 рублей 50 копеек.
Деньги будут направлены на санаторно-курортное лечение, отдых, приобретение средств реабилитации пострадавшим. Также планируется обеспечение психосоциальной поддержки школьников и педагогов, если будет необходимо. Сейчас выясняют потребности каждой пострадавшей семьи.
Сбор пожертвований продолжается. Когда именно он прекратится, пока неизвестно, но продлится «до конца мая точно», сообщил Савчук «РИА Новости».
Напомним, что сбор организован Российским Красным Крестом совместно со Сбербанком.
Справка
Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:
Наименование организации: Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»
Р/с 40703810600020000017
ПАО Сбербанк
Кор/счет 30101810400000000225
ИНН 7728014523
КПП 772801001
БИК 044525225
ОГРН 1037700182772
Назначение платежа: «Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим в школе №175 в Казани».
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