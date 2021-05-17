В Минсельхозе Татарстана заявили, что жара не оказывает сильного влияния на посевы

Жаркая погода пока не оказывает существенного отрицательного влияния на посевы сельскохозяйственных культур. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

На сегодняшний день сев проведен на 2,8 млн га, это составляет 90% от плана.

Фото: agro.tatarstan.ru



Как отмечает «Интерфакс», по данным Республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, запасов влаги в пахотном слое достаточно. Также их немало в метровом слое почвы.

В Татарстане из-за 35-градусной жары продлили штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью лесов (4-й класс) до 24 мая.



По данным синоптиков Гидрометцентра РТ, в республике жара несколько ослабеет к выходным.