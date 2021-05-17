В Татарстане местами ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане продлили штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью лесов (4-й класс). На преобладающей территории республики она сохранится с 17 по 24 мая.

Местами в Татарстане прогнозируется чрезвычайная пожароопасность лесов ( 5-й класс), сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.



Напомним, штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью лесов (4-й класс) в начале прошлой неделе было объявлено с 11 мая по 17 июня.

Напомним, по постановлению Кабинета министров Татарстана с 14 мая введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них на транспортных средствах сроком на 21 день. По прогнозам синоптиков, жаркая погода в республике сохранится вплоть до 25 мая. В Минлесхозе РТ считают, что ограничительный режим может продлиться вплоть до октября, как и в прошлом году, когда из-за отсутствия осадков противопожарный режим сняли лишь 20 октября.

Татьяна Демина