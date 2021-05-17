Возобновлено строительство газопровода «Северный поток — 2»

В исключительной экономической зоне Германии Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) распорядилось о продолжении строительства газопровода «Северный поток — 2», следует из пресс-релиза.

«Постановление о немедленном исполнении второго разрешения BSH от 14 января 2021 года ограничивается укладочными работами на участке длиной два километра трубоукладочным судном, стоящим на якоре», — заявил регулятор, сообщает «РИА Новости».

фото: gazprom.ru

Посол России в Берлине надеется, что «Северный поток — 2» завершат до конца сентября.

В феврале глава Комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявлял, что Евросоюзу, России и США следует согласовать мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2» для того, чтобы провести переговоры. Сторонам необходимо убедиться, что проект не станет «геополитическим оружием».



В конце апреля вице-премьер Александр Новак заявлял, что «Северный поток — 2» достроят уже в текущем году. По состоянию на 31 марта «Северный поток — 2» был готов на 95% — уложено 2 339 из 2 460 км труб.



Алексей Нечаев