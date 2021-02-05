В Германии предложили ввести мораторий на строительство «Северного потока — 2»

Евросоюзу, России и США следует согласовать мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2» для того, чтобы провести переговоры. Их цель — убедиться в том, что проект не станет «геополитическим оружием». Такое мнение выразил глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген в интервью газете Deutschlandfunk.

«Возможно, это могло бы выглядеть следующим образом: ЕС, Россия и США договариваются о моратории на строительство, но на этот раз не в качестве санкции, а в качестве паузы для начала переговоров с целью рассеять самое большое беспокойство Запада, которое состоит в том, что этот трубопровод будет использоваться как геополитическое оружие против восточноевропейских стран», — полагает политик (цитата по RT).

Фото: gazprom.ru

Такая мера позволит достигнуть долгосрочного сотрудничества между ЕС, Россией и США.

Во вторник СМИ узнали о том, что новая администрация США сообщила Германии о готовности вести диалог по поводу снятия санкций с газопровода «Северный поток — 2». При этом американская сторона ждет, что Берлин предоставит предложения, которые снимут опасения Вашингтона по поводу газопровода.

Татьяна Леухина