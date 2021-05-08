Посол России в Берлине надеется, что «Северный поток — 2» завершат до конца сентября

Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено еще до выборов в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября, надеется посол России в Берлине Сергей Нечаев. Он отметил, что погодные условия будут иметь важное значение.

«Я очень надеюсь на то, что он будет готов еще до выборов в Бундестаг. Важное значение для завершения проекта имеет погода. Если она будет лучше, то мы быстрее продвинемся вперед», — сказал российский дипломат. «Работы идут, осталось преодолеть еще почти 100 км», — цитирует слова Нечаева ТАСС.

фото: gazprom.ru

Также он напомнил, что уже более 50 лет Москва сотрудничает с Германией в вопросах поставок газа.



В феврале глава Комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген заявлял, что Евросоюзу, России и США следует согласовать мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2» для того, чтобы провести переговоры. Сторонам необходимо убедиться, что проект не станет «геополитическим оружием».



В конце апреля вице-премьер Александр Новак заявлял, что «Северный поток — 2» достроят уже в текущем году. По состоянию на 31 марта «Северный поток — 2» был готов на 95% — уложено 2 339 из 2 460 км труб.

В начале мая сообщалось, что между правительствами Германии и США нет продвижения в переговорах, ради восстановления трансатлантического сотрудничества необходим мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер.

Алексей Нечаев