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Новак: «Северный поток — 2» достроят в 2021 году

19:41, 23.04.2021
Новак: «Северный поток — 2» достроят в 2021 году
Фото: скриншот / nord-stream2.com

Проект российско-германского газопровода «Северный поток — 2» должны достроить в текущем году. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, сообщает «РИА Новости».

Также он отметил, что точные данные есть у оператора проекта — Nord Stream 2 AG.

По состоянию на 31 марта «Северный поток — 2» был готов на 95% — уложено 2 339 из 2 460 км труб.

Ранее сообщалось, что Германия выступает за строительство «Северного потока — 2», а также хочет развивать торговые отношения с Россией. Об этом заявила канцлер страны Ангела Меркель.

Алексей Нечаев
ОбществоИнфраструктураЭкономика
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