В Татарстане на 21 день ограничили посещение лесов — это ограничение могут продлевать и дальше

Республиканский лесхоз — в режиме повышенной готовности

Аномально жаркая погода и отсутствие дождей стали причиной ввода особого противопожарного режима на территории республики. По постановлению Кабинета министров РТ, с 14 мая сроком на 21 день введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них на транспортных средствах. По прогнозам синоптиков, такая жаркая погода сохранится вплоть до 25 мая. Как считают в республиканском Минлесхозе, ограничительный режим может быть продлен вплоть до октября, как и в прошлом году, когда из-за отсутствия осадков противопожарный режим сняли лишь 20 октября.

Все сотрудники лесного хозяйства Татарстана на этот период перешли в режим повышенного готовности, созданы дополнительные мобильные группы. В постоянной готовности и спецтехника, предназначенная для тушения лесных пожаров — она базируется в непосредственной близости от лесных массивов. Ведется космический, авиационный и наземный мониторинг пожароопасной обстановки в лесах. По данным спутников, в лесах республики в этом году уже выявлено почти в 2 раза больше, чем в прошлом году, термических очагов — почти 700.

В постоянной готовности и спецтехника, предназначенная для тушения лесных пожаров. Фото minleshoz.tatarstan.ru

Вина человека — в 100% случаев лесных пожаров

Оперативные действия сотрудников лесных хозяйств позволили еще до ввода противопожарного режима ликвидировать шесть очагов возгораний — на это потребовалось всего два часа, хотя по нормативам на устранение лесного пожара отводятся сутки. По словам первого замминистра лесного хозяйства Татарстана Ильгизара Зарипова, это был беглый низовой огонь — горели сухая трава и листва.

Согласно данным статистики, 9 из 10 пожаров возникают по вине человека. Но как отметил Зарипов, «из практики лесного хозяйства 100% лесных пожаров происходят по вине человека». Особенно опасным считается весенний период, когда начинается садово-дачный сезон — дачники бесконтрольно сжигают мусор и прошлогоднюю листву, а аграрии в полях — сухостой. Такие участки, находящиеся близко к лесополосе, и становятся причиной возгорания лесов.

Как отметил Зарипов, «из практики лесного хозяйства 100% лесных пожаров происходят по вине человека». Фото minleshoz.tatarstan.ru

Тем, кто нарушит предписания и постановление правительства, грозят штрафные санкции и наказание вплоть до уголовной ответственности. За несоблюдение правил безопасности по ст. 8.32 КОАП РФ физические лица могут быть оштрафованы на сумму до 3 тыс. руб., юридические — до 200 тысяч рублей. А за нарушение правил на федеральных землях лесного фонда — 4—5 тыс. рублей для физлиц и до полумиллиона рублей для юрлиц. Уголовная ответственность по ст. 261 УК РФ, возмещение ущерба и штраф до 400 тысяч рублей — такие меры будут применены к тем, чьи действия станут причиной уничтожения лесных насаждений.

При этом, как заметил спикер, запрет на посещение и въезд техники касается лишь лесов федерального значения и не распространяется на городские леса: например, Лебяжий лесопарк Казани площадью 3,5 тысячи га, который находится в ведении муниципалитета города. А вот леса в Боровом Матюшино и с. Киндери — подпадают под ограничительные меры. Под особым контролем инспекторов Госкомитета по биоресурсам и Минэкологии в пожароопасный период находятся еще несколько лесных массивов: леса Раифы, земли вокруг Голубых озер, заповедник «Биосфера» и парк «Нижняя Кама» в Елабужском районе.

Под особым контролем инспекторов Госкомитета по биоресурсам и Минэкологии в пожароопасный период находятся несколько лесных массивов. Фото minleshoz.tatarstan.ru

Татарстан считается малолесным регионом, уточнил Ильгизар Зарипов: лес занимает лишь 17,5% всей территории республики, или 1,2 млн гектаров. Самый лесной район РТ — Нурлатский: лесные насаждения занимают 47% площади района, меньше всего леса в Дрожжановском: занято лишь 2% территории.

Ангелина Панченко