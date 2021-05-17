Кашину урезали количество прямых эфиров на радио

Журналисту Олегу Кашину сократили количество прямых эфиров на радио «Комсомольская правда». Об этом рассказал главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.

«Он регулярно пересекал те самые некие, что стали называть красной чертой или двойной сплошной… в общем, в своем эмоциональном порыве его периодически заносило очень сильно», — сказал он.

Также отмечается, что он будет выходить в эфир, но как эксперт или автор.

«Но каждый день в прямом эфире, мне кажется, — это перебор, опять же учитывая настроение нашего радио», — заявил Сунгоркин.

Ранее журналист и блогер Олег Кашин в программе «Кашин vs. Голованов: Сегодня — День России!» в провокационном ключе затронул тему национальных республик в составе страны. Он заявил, что первый президент России Борис Ельцин позволял «бомбить российские города», а нынешний российский лидер Владимир Путин «себе такого не позволяет».

Один раз Кашин сравнил Казань с Баку 80-х годов, обещая грядущий межнациональный конфликт. В апреле он отреагировал на идею вице-премьера РФ Марата Хуснуллина объединить регионы в России. Он задался вопросом о том, зачем Татарстану столько областей вокруг.



Алексей Нечаев