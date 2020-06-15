Кашин: «Как бы мне сделать так, чтобы и татары не борзели, и башкиры?»

«Есть Татарстан, который борзеет»

Скандальный журналист и блогер Олег Кашин в программе «Кашин vs. Голованов: Сегодня — День России!» вновь в провокационном ключе затронул тему национальных республик в составе страны.

Он заявил, что первый президент России Борис Ельцин позволял «бомбить российские города», а нынешний российский лидер Владимир Путин «себе такого не позволяет».

«Но я залезаю в шкуру Ельцина и понимаю, что у меня, да, есть Татарстан, который борзеет, а он тогда очень борзел. Есть Башкортостан. И даже несчастная далекая Тува намекает на свою потенциальную независимость. Как бы мне сделать так, чтобы и татары не борзели, и башкиры?» — рассуждает Кашин.

Кашин предложил выбрать «один регион самый одиозный, который, извините, в каждую русскую деревню бандита присылал, все лапки поднимали перед чеченскими бандитами».



«Имперофашист» Кашин

Это не первые нападки на Татарстан эмигрировавшего в 2016 году журналиста. Совсем недавно, в мае, Кашин назвал республику «независимой Албанией»: «Посмотрите на Татарстан — это уже внутренняя Албания, это потенциальное новое независимое государство», — заявлял журналист.

Также Кашин зашел на сайт правительства Татарстана и, перечислив фамилии всех министров Татарстана, резюмировал «татарское большинство», которое, по словам журналиста, не совсем такое, как население республики.

После этого инцидента в разговоре с корреспондентом «Реального времени» журналист и политик Максим Шевченко назвал Кашина «имперофашистом, который постоянно в медийном поле безнаказанно позволяет себе высказываться в оскорбительном тоне в отношении народов России».

Дарья Пинегина