Олег Кашин: Казань сегодня — это Баку 80-х

«А ведь жили когда-то русские с татарами бок о бок, и ничего»

Живущий в Лондоне журналист Олег Кашин вновь нелестно высказался о Татарстане. На этот раз известный публицист сравнил Казань с Баку 80-х годов, обещая грядущий межнациональный конфликт.

Слова Кашина прозвучали в эфире радио «Комсомольская правда» во время передачи «Судный день» с Сергеем Марданом. Разговор о конфликте между Азербайджаном и Арменией между двумя ведущими зашел в плоскость угрозы исламизации.

В России живет множество мусульман, и они не отличаются радикальными взглядами, заявил Мардан.

«Понимаешь, когда говорят про Баку 80-х годов, времен Юлия Гусмана — цветущий многонациональный город, где не запирали двери, где армяне и азербайджанцы жили душа в душу, я понимаю, что это рассказ про современную Казань или современную Уфу, которая тоже может там через какое-то время быть таким фантомом из прошлого: «А ведь жили когда-то русские с татарами бок о бок, и ничего», — ответил Кашин.

Далее ведущие обсудили политику Москвы в отношении стран СНГ, сойдясь на мысли о нелинейности и беспорядочности таковой. Мардан вспомнил о северных регионах Казахстана, которые, по его мнению, должны называться Южной Сибирью.

«Ты по крайней мере считаешь, что вот этих болевых точек на карте бывшего Советского Союза потенциально много, но все они по внешнюю сторону границы РФ. Я-то думаю, что и по внутреннюю много проблем. Причем не только межэтнических, таких как мой любимый Татарстан, но пример Хабаровска мы увидели. Что и в русском регионе, населенном русскими, центральная власть может повести себя так, чтобы настроить против себя абсолютно все население региона», — заявил Кашин.

Давняя «любовь» Кашина к Татарстану

Можно сказать, что Кашина и правда связывают очень тесные и «теплые» отношения с Татарстаном. Журналист уже не раз делал заявления, вызывавшие большой резонанс в республике.

В 2018 году, в разгар проекта по присвоению аэропортам России имен известных соотечественников, Кашин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» назвал имя Лобачевского как наиболее подходящее для воздушной гавани Казани. Наиболее популярный вариант — Габдулла Тукай — его не устроил. Прозвучала ставшая локальным мемом фраза: «Какой, прости Господи, Губайдулла Тукай?», в которой он к тому же исковеркал имя поэта.

Уже в этом году Олег Кашин вместе со своим соведущим Романом Головановым уже на радио «Комсомольская правда» принялся высчитывать, сколько русских и сколько татар в правительстве РТ. Это также вызвало негативную реакцию в республике. Эксперты стали говорить об информационной атаке на Татарстан, а другой известный журналист Максим Шевченко назвал Кашина «имперофашистом, который постоянно в медийном поле безнаказанно позволяет себе высказываться в оскорбительном тоне в отношении народов России». Справедливости ради стоит признать, что Кашин потом и сам признавал этот эпизод «черепомеркой».



Также Кашин пытался представить себя «в шкуре Ельцина» перед началом первой войны в Чечне. Он резюмировал, что только так первый президент России смог показать силу другим национальным республикам в стране, грозившим отсоединиться от РФ: «Как бы мне сделать так, чтобы и татары не борзели, и башкиры?»



Фото: Alexander Konovalov / facebook.com

Теперь Кашин нередко сетует на нелюбовь и злопамятность прессы в Татарстане. Однако продолжает считать, что республика может выступить против федерального центра и захотеть отмежеваться от Москвы.

Евгений Калашников