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В Казани восстановлено движение трамвая №4

11:58, 17.05.2021 2
В Казани восстановлено движение трамвая №4
Фото: kzn.ru

В Казани восстановлено движение трамвая №4, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ранее казанская прокуратура начала проверку после столкновения двух трамваев на Сибирском тракте около железнодорожной платформы «Компрессорный», сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В результате столкновения двух трамваев сегодня пострадали четыре человека — водители и кондукторы обоих маршрутов. В ГИБДД Казани сообщили, что причиной столкновения стало нарушение п.9.10 ПДД: водитель трамвая, следуя по маршруту №5 со стороны улицы Журналистов в направлении улицы Ямашева, не выбрал безопасную дистанцию.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17 май
    Ну сколько можно уже издеваться на казанцами? Когда разгонят руководство МУП "Метроэлектротранс"?
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    Анонимно 17 май
    хотелось бы услышать пару внятных комментариев от руководителя МУПа, что-то участились эти случаи с трамваями
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