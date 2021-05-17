В Казани восстановлено движение трамвая №4

В Казани восстановлено движение трамвая №4, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ранее казанская прокуратура начала проверку после столкновения двух трамваев на Сибирском тракте около железнодорожной платформы «Компрессорный», сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В результате столкновения двух трамваев сегодня пострадали четыре человека — водители и кондукторы обоих маршрутов. В ГИБДД Казани сообщили, что причиной столкновения стало нарушение п.9.10 ПДД: водитель трамвая, следуя по маршруту №5 со стороны улицы Журналистов в направлении улицы Ямашева, не выбрал безопасную дистанцию.

Алексей Нечаев