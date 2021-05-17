В Гидрометцентре России рассказали, в каких регионах будут «супервысокие» температуры

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, в каких регионах России ожидаются температуры выше 30 градусов в начале рабочей недели.



«Супервысокие» температуры ожидаются в Волгоградской и Астраханской областях — около 31-36 градусов. В самом севере Поволжья — Саратовской и Самарской областях — 30-35 градусов, в Оренбургской области — до 37.

Вильфанд отметил, что в Краснодарском крае температура понизится до 20-25 градусов, сообщает «РИА Новости».

Ранее в Гидрометцентре России рассказывали, в каких регионах ожидалось тепло в начале мая.

Маргарита Головатенко