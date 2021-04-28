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В Гидрометцентре России рассказали, в каких регионах будет тепло в начале мая

08:14, 28.04.2021
В Гидрометцентре России рассказали, в каких регионах будет тепло в начале мая
Фото: kzn.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал совет, куда съездить в начале мая. Так, на юге России установится теплая погода с температурой до плюс 20 градусов.

Также синоптик отметил аномально теплую погоду в Омской, Томской, Новосибирской областях. Что касается Европейской части России, то здесь в мае погода будет соответствовать климатической норме.

Ездить на северо-запад европейской части России Вильфанд не советовал, там будет прохладно. Например, в Мурманске будет от нуля до плюс четырех градусов, сообщает «РИА Новости».

Ранее Гидрометцентр Татарстана сообщал, что на этой неделе ожидается дождливая погода. Завтра днем местами возможна гроза. В первый день майских выходных синоптики прогнозируют до +12...+17 градусов тепла, осадки сохранятся.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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