Посол Чехии ожидает разъяснений России по работе посольства

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька сказал, что ожидает объяснений Москвы, как отразится на посольстве включение страны в список недружественных государств.

«Будем ждать российскую реакцию. Они должны нам, собственно, объяснить, что в практической деятельности посольства и генеральных консульств в будущем это должно означать», — цитирует его слова «РИА Новости».

фото: wikipedia.org

Российско-чешские отношения обострились этой весной: Чехия сообщила о высылке 18 сотрудников посольства РФ, которые, по данным местных спецслужб, на самом деле являются офицерами российской разведки. По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, у чешских служб нацбезопасности есть доказательства, указывающие на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году.

После этого МИД России выразил властям Чехии решительный протест. В ведомстве считают, что этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых чешскими властями за последние годы.

Напомним, в утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств помимо Чехии вошли США.



Алексей Нечаев