Количество выявленных случаев COVID-19 в Татарстане превысило 21 тысячу
В Татарстане за минувшие сутки выявили 32 новых случая COVID-19. Общее число выявленных случаев достигло 21 010, сообщает оперштаб РФ.
За сутки выздоровели 9 пациентов с COVID-19, всего — 17 980. За весь период пандемии коронавируса жертвами инфекции стал 480 татарстанцев.
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