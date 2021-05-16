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Количество выявленных случаев COVID-19 в Татарстане превысило 21 тысячу

11:33, 16.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Количество выявленных случаев COVID-19 в Татарстане превысило 21 тысячу
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за минувшие сутки выявили 32 новых случая COVID-19. Общее число выявленных случаев достигло 21 010, сообщает оперштаб РФ.

Фото: realnoevremya.ru

За сутки выздоровели 9 пациентов с COVID-19, всего — 17 980. За весь период пандемии коронавируса жертвами инфекции стал 480 татарстанцев.

Подборка актуальных новостей о коронавирусе — в материале «Реального времени».

ОбществоМедицина Татарстан
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