Министр образования России рассказал о работе вузов в случае роста заболеваемости COVID-19

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что вузы готовы провести приемную кампанию онлайн и перейти на дистанционную учебу в случае роста заболеваемости.

«Безусловно, мы накопили очень хороший опыт, и в случае необходимости решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации», — сказал Фальков, отвечая на вопрос «РИА Новости».

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассчитывает, что в сентябре 2021 года учебный год в российских школах начнется в очном режиме.



Алексей Нечаев