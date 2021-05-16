Ради выезда за границу 20 процентов россиян готовы привиться от ковида

Фото: Максим Платонов

Исследовательский центр портала Superjob опросил 1 600 россиян, которые еще не сделали прививку от коронавируса о том, вакцинируются ли они, если это станет единственной возможностью выехать из страны.

В любом случае привиться собираются18% опрошенных. Каждый пятый готов на прививку ради поездок. Еще 20% респондентов ответить затруднились. Но тех, кто не хочет вакцинироваться ни в коем случае, оказалось больше всех — целых 42%.

Женщины опасливее относятся к прививкам, чем мужчины. Так, мужчины больше готовы привиться — и ради поездки (21 и 18% соответственно), и просто так (20 и 16%). Уколоться ради заграницы готов каждый четвертый респондент моложе 34 лет (26%). А вот граждане старше 45 сознательнее — их больше всего в группе тех, кто сделает прививку в любом случае (каждый четвертый).

Тем временем вчера стало известно, что российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Эквадоре и Венесуэле.



Людмила Губаева