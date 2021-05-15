Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу студента ТИСБИ, который совершил самоубийство в прошлом году

В связи с обращением жительницы Казани Натальи Андреевой в Следственный комитет с просьбой проверить наличие связи между самоубийством 10 мая 2020 года ее 17-летнего сына Даниила и стрельбой в гимназии №175, произошедшей 11 мая этого года, председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, которое расследовалось органами СУ СК России по Республике Татарстан.

«Председатель СК России поручил проверить полноту и объективность проведенных следственных действий и принятого процессуального решения», — сообщает пресс-служба СК России.

Ранее следователи пригласили мать покончившего с собой студента колледжа при ТИСБИ Данилы Наталью Андрееву по закрытому делу о суициде юноши.



Также сообщалось, что студент колледжа ТИСБИ, который совершил суицид год назад, был полной противоположностью Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской гимназии. Он учился плохо, грубил, не хотел учиться, рассказала ректор ТИСБИ Нэлла Прусс.

Алексей Нечаев