Ректор ТИСБИ рассказала о подростке, совершившем суицид за год до нападения на гимназию

Студент колледжа ТИСБИ, который совершил суицид год назад, был полной противоположностью Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской гимназии. Он учился плохо, грубил, не хотел учиться, рассказала ректор ТИСБИ Нэлла Прусс.

Молодой человек отчислился из-за нежелания учиться. Он уехал к отцу и там покончил с собой.

— Он сам не мог додуматься до этого, кто-то «вложил», — добавила Прусс.

Галявиев, по словам ректора ТИСБИ, учился хорошо, участвовал в жизни колледжа и был волонтером. Странные изменения с молодым человеком произошли за последние полгода.

Вчера следователи пригласили мать покончившего с собой студента колледжа при ТИСБИ Данилы, Наталью Андрееву, по закрытому делу о суициде юноши. По словам женщины, уголовное дело будет вновь рассматриваться и взято на контроль. Ранее она заявляла о некой связи между смертью ее сына и массовым убийством в гимназии. Со слов женщины, за некоторое время до этого суицида молодой человек стал агрессивным, отказался от родных, начал носить черную одежду и говорить, что он «бог».

Татьяна Леухина