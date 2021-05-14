СК заинтересовался суицидом студента ТИСБИ, где учился напавший на гимназию в Казани

В четверг следователи пригласили мать покончившего с собой студента колледжа при ТИСБИ Данилы Наталью Андрееву по закрытому делу о суициде юноши. По словам женщины, уголовное дело будет вновь рассматриваться и взято на контроль.

— Это была предварительная беседа без допросов, они сказали, что позднее меня опросят заново. Я поняла, что хотят сопоставить эти два случая (самоубийство и расстрел в казанской школе, — прим. ред.), — передает «Интерфакс» слова Андреевой.

Со слов матери умершего студента, он покончил с собой после нескольких неудачных попыток суицида. За некоторое время до этого юноша стал агрессивным, отказался от родных, начал носить черную одежду и говорить, что он бог.

— Перестал называть отчима отцом и стал называть Максимом, хотя с детства называл его папой. Когда я увидела этого (Ильназа Галявиева, — прим. ред.) и то, что он говорил, я увидела своего ребенка. Он говорил те же слова, что и мой сын, — вспоминает женщина.

Как отмечает «Интерфакс», ссылаясь на постановление о прекращении уголовного дела, молодой человек совершил самоубийство 10 мая 2020 года.

Вчера СМИ сообщили, что Наталья Андреева обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить наличие связи между самоубийством ее 17-летнего сына и стрельбой в гимназии №175.



Татьяна Леухина