СМИ узнали о новом визите Александра Лукашенко в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может вновь приехать в Россию до конца мая для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет «Коммерсант».

Переговоры глав государств уже готовятся, они могут состояться до конца мая. Точная дата пока не называется.

Планируемый приезд белорусского лидера будет его третьим визитом в Россию с начала этого года, предыдущие переговоры «проходили с глазу на глаз», третья встреча запланирована в таком же формате.

Фото: kremlin.ru

Собеседники издания считают, что такая частота встреч между главами двух государств связана с тем, что Россия и Белоруссия намерены к осени завершить работу над всеми дорожными картами по интеграции.

Последняя встреча Лукашенко и Путина состоялась 22 апреля в Москве. Тогда, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, стороны согласовали 26—27 интеграционных карт.