В Москве состоялись переговоры Путина и Лукашенко

Завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко — они длились около четырех часов. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, главы государств обсудили двустороннее взаимодействие в экономике.

«Главным образом промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, взаимодействие в высокотехнологичных областях. Кроме того подвели итоги работы, которая была за прошедший период проделана на уровне правительств по линии профильных ведомств», — добавил Песков.

Отмечается, что было согласовано 26-27 интеграционных карт.

Ранее Лукашенко заявил, что Москве и Минску нужно усиливать сотрудничество по вопросам безопасности и обороны Союзного государства. «Но есть на злобу дня вопросы, которые надо усиливать просто, в том числе и безопасность, в том числе и оборона в нашем Союзном государстве», — сказал он.



Алексей Нечаев