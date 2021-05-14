Главное о коронавирусе на 14 мая: въезд в Грецию с российской прививкой, Мальдивы зарегистрировали «Спутник V»

В Татарстане от COVID-19 умерли еще три человека

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая COVID-19. Всего на 14 мая в республике зарегистрировано 20 944 случая заражения коронавирусом. Переболели за весь период 17 923 человека, 55 из них выздоровели за минувшие сутки.



В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса: умерли две женщины 1941 и 1953 годов рождения и мужчина 1938 года рождения. Всего число умерших достигло 478

Фото: Ринат Назметдинов

Гинцбург считает, что «Спутник V» пора испытывать на детях

За последние сутки в России выявили 9 462 новых случая коронавируса, выздоровели 9 756 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 922 901 человека, а выздоровевших — до 4 537 634 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 393 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 115 116 человек.



За последние сутки в России проведено более 369 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 499,1 тысячи человек.



В Госдуме предложили ввести для пенсионеров единовременное ежегодное пособие, которое бы выплачивалось на приобретение средств индивидуальной защиты перед осенним эпидемиологическим сезоном. С инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург считает, что Россия, которая первой зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V», начинает отставать из-за того, что испытания препарата не проводят на детях. Гинцбург обратил внимание, что Pfizer и Moderna проводят или уже провели испытания вакцин от COVID-19 на несовершеннолетних. «Скоро отстанем безвозвратно, то есть дети у нас не будут защищены».

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Также он заявил, что исследование о сроках сохранения клеточного иммунитета к коронавирусу после вакцинации «Спутником V» поможет сэкономить большие средства государства, есть вероятность, что защита будет сохраняться 2 года.

Кроме того, специалист отметил, что интерназальная вакцина от коронавируса, разработанная учеными Центра им. Гамалеи, выйдет на клинические исследования в конце 2021 — начале 2022 года, а регистрация препарата может пройти уже в 2022 году.

Ограничения на въезд на территорию Соловецкого архипелага снимаются 15 мая, путешественникам нужно иметь при себе документы, подтверждающие отсутствие коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.

Фото: belpressa.ru

Благодаря соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора по борьбе с распространением коронавируса удалось избежать перехода школ на дистанционное обучение, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.



Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, как погода может повлиять на распространение коронавируса. По мнению специалиста, заболеваемость COVID-19 в России в любом случае будет падать, но погода может ускорить этот процесс, поскольку люди больше времени будут проводить на открытом воздухе.

Благодаря антикризисной деятельности правительства премьер-министра Михаила Мишустина Россия проходит пандемию с минимально возможными потерями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: government.ru

Греция разрешит въезд туристам, которые привились «Спутником V»

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 161 185 204 человека, 3 344 737 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (32 852 998). На второй строчке — Индия (24 046 809), на третьей — Бразилия (15 433 989), на четвертой — Франция (5 902 343), на пятой — Турция (5 083 996). Россия занимает шестое место (4 857 303, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (584 487). За ними следуют Бразилия (430 417), Индия (262 317), Мексика (219 901) и Великобритания (127 912).



Греция разрешит въезд на территорию страны туристам, которые сделали прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Также Греция намерена принимать тех, кто вакцинировался китайским препаратом от COVID-19.



Со следующей недели в Индии станет доступна российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава группы, консультирующей премьер-министра Нарендру Моди по вопросам вакцины от коронавируса, Винод Пол.

Фото: iapewec.org

Мальдивы стали 65-м государством, зарегистрировавшим российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Вакцинированные жители США могут больше не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию, сообщила глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски.

США не удовлетворены исследованием обстоятельств распространения коронавируса со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и настаивают на продолжении такой работы. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой австралийского МИД Марис Пейн.

Фото: dw.com

Страны с низкими и средними доходами, в которых проживает более половины населения Земли, располагают только 17% вакцин от коронавируса, а богатейшие государства — 83%. Эти данные озвучил в четверг в Женеве на Глобальном форуме исследований и инноваций генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 власти Шри-Ланки ужесточили условия въезда для прибывающих из-за границы.

Алексей Нечаев