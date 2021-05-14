В Москве прооперировали еще одного ребенка, пострадавшего при стрельбе в казанской гимназии

В московском Центре нейрохирургии им. Бурденко прооперировали девочку из Казани, которая во время стрельбы в школе выпрыгнула из окна. Врачи дают позитивные прогнозы по ее восстановлению, заявил директор медучреждения Дмитрий Усачев.

Девочка поступила в состоянии средней тяжести. Она была в сознании, наблюдался эмоциональный шок. С ней сразу же начали работать психологи, врачи в то же время начали готовить к хирургическому лечению.

У девочки был компрессионный перелом позвоночника, потребовалась операция в неотложном порядке, пишет «Интерфакс».

Пациентке наложили стабилизирующую систему, чтобы пострадавший позвонок не смещался, после этого вмешательства «регрессировала симптоматика со стороны спинальных корешков».

Фото: realnoevremya.ru



— Девочка проходит послеоперационное лечение, ее состояние ближе к удовлетворительному, стабильное. Считаем, динамика положительная. Прогнозы позитивные. Настроение у нее стабилизировалось, она начала улыбаться. Ходить, передвигаться сможет. Есть переломы костей голени, которые были пролечены в остром периоде еще в Казани, — уточнил Усачев.



В центре Бурденко ребенок будет находиться до снятия швов. По оценкам специалиста, это минимум 8—9 дней, дальнейшее лечение будет согласовываться с травматологами.

Говоря о характере травм, Усачев заметил, что они «связаны с падением с высоты, видимо, с третьего этажа». Родителям доступ к девочке разрешен, она сейчас находится в реанимации.

В среду в подмосковном аэропорту Жуковский приземлился борт МЧС с пострадавшими во время стрельбы в Казани. На борту самолета в медицинских модулях разместили восемь пострадавших, в том числе пять детей.



«Реальное время» рассказало, как пострадавшие перенесли операцию, что выжившие помнят о нападении и в какой помощи нуждаются их семьи.

