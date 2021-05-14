Генменеджер «Ак Барса» Якубов прокомментировал уход Яруллина
Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал уход из клуба ведущего защитника команды Альберта Яруллина. Хоккеист подписал трехлетний контракт с «Трактором».
Функционер оправдался тем, что якобы Яруллин сам не захотел оставаться в команде по семейным обстоятельствам.
«Ак Барс» сделал Яруллину достойное контрактное предложение и был готов обсуждать различные варианты. Однако Альберт решил продолжить карьеру в Челябинске, посчитав, что так будет лучше для него и его семьи. У нас не было шансов сохранить игрока», — сказал Якубов для «РИА Новости».
Отметим, что, помимо Яруллина, за последний месяц казанский клуб расстался с десятью игроками основного состава. В том числе с защитником Андреем Педаном и нападающим Станиславом Галиевым.
Ранее голкипер Эмиль Гарипов, недавно подписавший контракт с «Трактором», фактически обвинил Якубова во лжи. Он опроверг слова генменеджера «Ак Барса», который на итоговой пресс-конференции заявил, что клуб якобы предлагал вратарю вернуться в казанскую команду.СпортХоккей
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