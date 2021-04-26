Эмиль Гарипов заявил, что «Ак Барс» не предлагал ему вернуться в команду

Вратарь «Динамо» Эмиль Гарипов прокомментировал слова генерального менеджера «Ак Барса» Рафика Якубова, который заявил, что голкипер не захотел возвращаться в казанский клуб.

По словам хоккеиста, к нему с предложением из Казани никто не обращался.

«Если бы Казань хотела меня вернуть, они бы вышли на меня с конкретным предложением, сказали бы: «Эмиль, мы тебя подписываем». Понятно, что я тогда бы ни с кем другим контракт не заключал, потому что это Казань, это мой родной клуб, который я люблю и который всегда в приоритете. Я в этом городе вырос, я здесь выигрывал, и здесь моя семья живет. Но мне никто предложения не делал — просто поинтересовались моей судьбой, и все.

И я хочу, чтобы это знали болельщики «Ак Барса», которые могут подумать, будто я выбрал другую команду. Потому что на недавней пресс-конференции все выглядело так, будто я отказал «Ак Барсу» и ушел в другой клуб. Но я повторяю — из Казани мне никто предложения не делал!» — заявил Гарипов.

Напомним, на итоговой пресс-конференции «Ак Барса» генеральный менеджер клуба Рафик Якубов сказал про Гарипова следующее: «Мы общались с ним и с его агентом, ими было принято решение, что в следующем сезоне Эмиль Гарипов будет играть в другой команде, но не у нас».

Фото: ak-bars.ru

Гарипов — воспитанник казанского «Ак Барса», в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина — 2018. Нынешний сезон он начинал в «Авангарде», откуда был обменян в московское «Динамо». За «бело-голубых» вратарь успел провести семь матчей, в которых одержал три победы при 88,2% отраженных бросках.

По итогам сезона московский клуб принял решение не продлевать контракт с Гариповым.