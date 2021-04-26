Новости спорта

18:49 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Эмиль Гарипов заявил, что «Ак Барс» не предлагал ему вернуться в команду

11:05, 26.04.2021 14
Эмиль Гарипов заявил, что «Ак Барс» не предлагал ему вернуться в команду
Фото: ak-bars.ru

Вратарь «Динамо» Эмиль Гарипов прокомментировал слова генерального менеджера «Ак Барса» Рафика Якубова, который заявил, что голкипер не захотел возвращаться в казанский клуб.

По словам хоккеиста, к нему с предложением из Казани никто не обращался.

«Если бы Казань хотела меня вернуть, они бы вышли на меня с конкретным предложением, сказали бы: «Эмиль, мы тебя подписываем». Понятно, что я тогда бы ни с кем другим контракт не заключал, потому что это Казань, это мой родной клуб, который я люблю и который всегда в приоритете. Я в этом городе вырос, я здесь выигрывал, и здесь моя семья живет. Но мне никто предложения не делал — просто поинтересовались моей судьбой, и все.

И я хочу, чтобы это знали болельщики «Ак Барса», которые могут подумать, будто я выбрал другую команду. Потому что на недавней пресс-конференции все выглядело так, будто я отказал «Ак Барсу» и ушел в другой клуб. Но я повторяю — из Казани мне никто предложения не делал!» — заявил Гарипов.

Напомним, на итоговой пресс-конференции «Ак Барса» генеральный менеджер клуба Рафик Якубов сказал про Гарипова следующее: «Мы общались с ним и с его агентом, ими было принято решение, что в следующем сезоне Эмиль Гарипов будет играть в другой команде, но не у нас».

Фото: ak-bars.ru

Гарипов — воспитанник казанского «Ак Барса», в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина — 2018. Нынешний сезон он начинал в «Авангарде», откуда был обменян в московское «Динамо». За «бело-голубых» вратарь успел провести семь матчей, в которых одержал три победы при 88,2% отраженных бросках.

По итогам сезона московский клуб принял решение не продлевать контракт с Гариповым.

СпортХоккей
комментарии 14

комментарии

  • Анонимно 26 апр
    Нет, спасибо. Желаю ему удачи, но в другом клубе.
    Ответить
  • Анонимно 26 апр
    если он не нужен заштатному динаме-зачем он Ак Барсу ????
    Ответить
    Анонимно 26 апр
    Эмиль брат возвращайся мы ждём тебя!
    Ответить
    Анонимно 26 апр
    Он нам Казанцам нужен ! Как он ушёл и игры не смотрим болеть не закого.
    Ответить
  • Анонимно 26 апр
    Гарипов ты на чемпиона !
    Ответить
  • Анонимно 26 апр
    Эмиль был не просто вратарем в Ак барсе, но и душой команды, игру которого наблюдали тысячи болельщиков родного клуба. Воспитанник Ак Барс и настоящий боец, который всей душой и сердцем бился за родной клуб! Ждем тебя Эмиль!
    Ответить
  • Анонимно 26 апр
    Ждём тебя Эмиль в Казань! Наш родной, добрый друг!
    Ответить
  • Анонимно 26 апр
    Гарипов хватит уж по россии мотаться Эмиль приезжай домой ты нам очень нужен 77 Алга!
    Ответить
  • Анонимно 26 апр
    77 домой.
    Ответить
  • Анонимно 26 апр
    Эмиль- лучший вратарь за всю историю Ак Барса!
    Ответить
    Анонимно 26 апр
    Это точно!
    Ответить
    Анонимно 26 апр
    Татарский вратарь!
    Ответить
    Анонимно 26 апр
    Казанский он !
    Ответить
  • Анонимно 26 апр
    Ждём в наш родной клуб!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем